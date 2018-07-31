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03:22 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец пойдет под суд за серию квартирных краж

Злоумышленник проникал в квартиры через балконные двери.

В Партизанском районе Приморского края перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в серии квартирных краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Установлено, что ранее судимый приморец совершил три квартирные кражи в одну ночь.

Так, через открытые балконные двери он незаконно проник в несколько квартир, расположенных на первых этажах многоквартирных домов в посёлке Волчанец Партизанского муниципального района.

Потерпевшие в это время находились дома и спали. Лишь в одном случае хозяйка квартиры проснулась и спугнула злоумышленника.

Общий ущерб от хищения имущества составил свыше 22 тысячи рублей, который в ходе следствия полностью возмещен путем возврата похищенного их законным владельцам.

Уголовное дело в соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ напрвлен в суд для рассмотрения по существу.

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