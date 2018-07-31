Приморец пойдет под суд за серию квартирных краж
Злоумышленник проникал в квартиры через балконные двери.
Злоумышленник проникал в квартиры через балконные двери.
В Партизанском районе Приморского края перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в серии квартирных краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Установлено, что ранее судимый приморец совершил три квартирные кражи в одну ночь.
Потерпевшие в это время находились дома и спали. Лишь в одном случае хозяйка квартиры проснулась и спугнула злоумышленника.
Общий ущерб от хищения имущества составил свыше 22 тысячи рублей, который в ходе следствия полностью возмещен путем возврата похищенного их законным владельцам.
Уголовное дело в соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ напрвлен в суд для рассмотрения по существу.