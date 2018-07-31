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03:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Приговор выслушал мародер, который украл вещи жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае

Похищенные планшеты молодой человек пытался продать односельчанам.

В Аяно-Майском районе вынесли приговор молодому человеку, который в ноябре 2017 года украл вещи с места крушения самолета Л-410. Мародер похитил гаджеты из кабины разбившегося воздушного судна, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Напомним, что Л-410 «Хабаровских авиалиний» упал 15 ноября прошлого года при заходе на посадку возле села Нелькан. Во время крушения погибли шесть человек, выжить удалось только девочке, которой на тот момент было три с половиной года.

Как установил суд, обвиняемый пришел к месту падения самолета вскоре после авиакатастрофы. Воспользовавшись ситуацией, он украл два планшетных компьютера общей стоимостью 50 тысяч рублей. Технику он унес домой, а позже просил сельчан разблокировать планшеты или купить их.

Осужденный признал свою вину, раскаялся и сотрудничал с правоохранителями. Технику у него изъяли и отдали родственникам погибших. Суд учел, что в момент преступления юноша был несовершеннолетним, и приговорил его к ста часам обязательных работ. Решение еще не вступило в законную силу.

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