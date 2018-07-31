Приговор выслушал мародер, который украл вещи жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае
Похищенные планшеты молодой человек пытался продать односельчанам.
Похищенные планшеты молодой человек пытался продать односельчанам.
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Напомним, что Л-410 «Хабаровских авиалиний» упал 15 ноября прошлого года при заходе на посадку возле села Нелькан. Во время крушения погибли шесть человек, выжить удалось только девочке, которой на тот момент было три с половиной года.
Как установил суд, обвиняемый пришел к месту падения самолета вскоре после авиакатастрофы. Воспользовавшись ситуацией, он украл два планшетных компьютера общей стоимостью 50 тысяч рублей. Технику он унес домой, а позже просил сельчан разблокировать планшеты или купить их.
Осужденный признал свою вину, раскаялся и сотрудничал с правоохранителями. Технику у него изъяли и отдали родственникам погибших. Суд учел, что в момент преступления юноша был несовершеннолетним, и приговорил его к ста часам обязательных работ. Решение еще не вступило в законную силу.