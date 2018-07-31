Приговор выслушал мародер, который украл вещи жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае

В Аяно-Майском районе вынесли приговор молодому человеку, который в ноябре 2017 года украл вещи с места крушения самолета Л-410. Мародер похитил гаджеты из кабины разбившегося воздушного судна, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Напомним, что Л-410 «Хабаровских авиалиний» упал 15 ноября прошлого года при заходе на посадку возле села Нелькан. Во время крушения погибли шесть человек, выжить удалось только девочке, которой на тот момент было три с половиной года.

Как установил суд, обвиняемый пришел к месту падения самолета вскоре после авиакатастрофы. Воспользовавшись ситуацией, он украл два планшетных компьютера общей стоимостью 50 тысяч рублей. Технику он унес домой, а позже просил сельчан разблокировать планшеты или купить их.