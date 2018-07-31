Комсомольчанин сел на 2,5 года за полграмма «скорости»
Дело было рассмотрено в особом порядке.
Дело было рассмотрено в особом порядке.
23-летний администратор магазина из
Молодой человек был задержан на попытке сбыта 0,5 граммов вещества, известного в обиходе как «скорость», в подъезде жилого дома в Комсомольске. Как выяснилось, он продавал только часть вещества, купленного им ранее через специальный канал мессенджера «VIPole». После регистрации в канале он переводил деньги на
— Канал, через который осуществлялся сбыт наркотических веществ, был закрыт во время следствия, — сообщила старший помощник прокурора