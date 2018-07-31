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05:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пьяный водитель-лишенник катался по Железногорску

На мужчину завели уголовное дело.

В Железногорске ночью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2105» для проверки документов. За рулем находился мужчина в нетрезвом состоянии.

«Алкотестер показал 1,19 мг на литр выдыхаемого воздуха. Сотрудники полиции задержали мужчину, у него изъяли ключи и документы от автомобиля», — рассказали в краевой полиции.

Также было установлено, что 56-летний мужчина уже попадался пьяным за рулем. Суд лишил его прав до июня 2019 года. Но водителя это не остановило, и он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь жителю Железногорска грозит до двух лет лишения свободы.

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