Пьяный водитель-лишенник катался по Железногорску

«Алкотестер показал 1,19 мг на литр выдыхаемого воздуха. Сотрудники полиции задержали мужчину, у него изъяли ключи и документы от автомобиля», — рассказали в краевой полиции.

Также было установлено, что 56-летний мужчина уже попадался пьяным за рулем. Суд лишил его прав до июня 2019 года. Но водителя это не остановило, и он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.