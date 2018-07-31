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06:28 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске ищут пропавшего две недели назад лесосибирца: молодой отец уехал на заработки

В Красноярске пропал 24-летний Алексей Михайленко из Лесосибирска. Информация об этом появилась накануне в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Источник: НИА Красноярск

Как рассказали волонтеры, молодой человек уехал из родного города на заработки в поселок Дрокино. В последний раз мужчина созванивался с родственниками 16 июля, больше на связь не выходил. До этого он регулярно связывался с родными. Уже две недели местонахождение Алексея неизвестно.

Как отмечают знакомые мужчины в комментариях, в Лесосибирске у молодого человека остались жена и маленькая дочь.

Приметы пропавшего: рост около 175 см, худощавого телосложения, коротко стриженные темно-русые волосы, голубые глаза.

Особые приметы: на шее и на левом плече тату с кельтским узором. На лбу имеется шрам.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: +7 (39145) 2−86−94 — полиция Лесосибирска; +79509966066 — волонтеры.

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