В Красноярске ищут пропавшего две недели назад лесосибирца: молодой отец уехал на заработки
В Красноярске пропал 24-летний Алексей Михайленко из Лесосибирска. Информация об этом появилась накануне в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».
В Красноярске пропал 24-летний Алексей Михайленко из Лесосибирска. Информация об этом появилась накануне в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».
Как рассказали волонтеры, молодой человек уехал из родного города на заработки в поселок Дрокино. В последний раз мужчина созванивался с родственниками 16 июля, больше на связь не выходил. До этого он регулярно связывался с родными. Уже две недели местонахождение Алексея неизвестно.
Как отмечают знакомые мужчины в комментариях, в Лесосибирске у молодого человека остались жена и маленькая дочь.
Особые приметы: на шее и на левом плече тату с кельтским узором. На лбу имеется шрам.
Всех, кому