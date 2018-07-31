В Красноярске ищут пропавшего две недели назад лесосибирца: молодой отец уехал на заработки

Как рассказали волонтеры, молодой человек уехал из родного города на заработки в поселок Дрокино. В последний раз мужчина созванивался с родственниками 16 июля, больше на связь не выходил. До этого он регулярно связывался с родными. Уже две недели местонахождение Алексея неизвестно.