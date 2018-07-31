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06:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Хабаровск ждет наводнения: готовность № 1

Гребень паводка из-за сильных ливней в Забайкалье смещается в сторону дальневосточной столицы.

Хабаровск готовится к наводнению. Из-за сильных ливней, прошедших в Забайкальском крае, гребень паводка сдвигается в сторону столицы ДФО. Распоряжением мэрии города городские силы ГО и ЧС приведены в готовность № 1. Дачникам на островах возле Хабаровска уже предложили заблаговременно покинуть участки, а горожан призывают к соблюдению мер личной гигиены в связи с загрязнением реки Амур, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Специалисты не исключают, что паводок в Хабаровске в 2018 году может развиваться по сценарию 2013 года, когда на регион обрушились колоссальные объёмы воды.

В настоящее время службы ГО и ЧС Хабаровска уже готовят места для пунктов временного размещения возможных подтопленцев.

На городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было заявлено, что по прогнозам гидрологов, в первой декаде августа уровень Амура возле Хабаровска достигнет отметки в 550 см. В связи с этим дано поручение выявить наиболее опасные места и установить количество домов, которые могут оказаться в зоне подтопления.

Уже сегодня из-за сильных дождей водоотводные трубы в южной части краевой столицы не справляются со своей задачей.

Дачникам, чьи наделы расположены на ближайших к Хабаровску амурских островах, настоятельно рекомендовано покинуть свои участки, чтобы не оказаться в зоне затопления.

Из-за Большой воды количество загрязняющих веществ в Амуре превышено уже сегодня. В этой связи горожанам рекомендовано усилить внимание к правилам личной гигиены. Медики советуют использовать только бутилированную и фильтрованную воду. В случае ухудшения ситуации население дальневосточной столицы будет провакцинировано. По данным администрации города, вакцины против гепатита А в Хабаровске достаточно. При необходимости препараты будут закуплены минздравом дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году на Хабаровск обрушилось наводнение невиданной силы. Уровень Амура достиг отметки в 808 см, между тем, критический уровень составляет не более 600 см. В регионе были затоплены десятки жилых домов, сотни людей лишились жилья, хозяйств. От наводнения пострадали и другие города и поселки региона. Сильнейший удар стихии принял на себя Комсомольск-на-Амуре. Там люди руками, стоя по пояс в воде, держали самодельную дамбу, чтобы спасти город от разрушения.

Сильнее всего от наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году пострадали Амурская область, Хабаровский край и ЕАО. Наводнение назвали самым масштабным за 115 лет.

Общий ущерб от наводнения составил 527 млрд рублей.

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