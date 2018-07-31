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06:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинской области «скорая помощь» сбила 7-летнюю девочку

От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Смертельное ДТП произошло в Верхнем Уфалее 17 июля. Семилетняя девочка попала под колеса неотложки, когда переходила дорогу по «зебре». По городу она гуляла одна — без сопровождения взрослых.

Водитель «скорой» признался сотрудникам ГИБДД, что спешил на вызов и попросту не заметил маленького ребенка на дороге. В результате аварии девочка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Врачи больше недели боролись за ее жизнь. Однако 29 июля стало известно, что девочка умерла.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции. На водителя «скорой помощи» заведено уголовное дело.

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