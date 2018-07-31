В Челябинской области «скорая помощь» сбила 7-летнюю девочку

Смертельное ДТП произошло в Верхнем Уфалее 17 июля. Семилетняя девочка попала под колеса неотложки, когда переходила дорогу по «зебре». По городу она гуляла одна — без сопровождения взрослых.

Водитель «скорой» признался сотрудникам ГИБДД, что спешил на вызов и попросту не заметил маленького ребенка на дороге. В результате аварии девочка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Врачи больше недели боролись за ее жизнь. Однако 29 июля стало известно, что девочка умерла.