В Челябинской области «скорая помощь» сбила 7-летнюю девочку
От полученных травм ребенок скончался в больнице.
От полученных травм ребенок скончался в больнице.
Смертельное ДТП произошло в Верхнем Уфалее 17 июля. Семилетняя девочка попала под колеса неотложки, когда переходила дорогу по «зебре». По городу она гуляла одна — без сопровождения взрослых.
Водитель «скорой» признался сотрудникам ГИБДД, что спешил на вызов и попросту не заметил маленького ребенка на дороге. В результате аварии девочка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Врачи больше недели боролись за ее жизнь. Однако 29 июля стало известно, что девочка умерла.
В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции. На водителя «скорой помощи» заведено уголовное дело.