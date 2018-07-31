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06:43 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске на улице Тюленина упали провода

Линия электропередач висит прямо посреди дороги.

Сегодня, 31 июля, в паблике «ЧП Омск» появилась информация о линии электропередач, которая обрушилась в микрорайоне Заозёрный. Инцидент произошёл возле почтового отделения № 90, расположенного на улице Сергея Тюленина.

На снимке, прикреплённом к посту, видно, что также посреди дороги находится согнутый дорожный знак «Пешеходный переход». По всей видимости, жильцы окрестных домов подобным образом пытались перекрыть на улице движение транспорта.

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