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06:34 (мск), источник: ИА REGNUM

Сотни домов и десять больниц Новосибирска остались без электричества

В Заельцовском районе Новосибирска произошла авария на вводных линиях трансформатора.

Авария на вводных линиях трансформатора оставила без электричества 634 жилых дома (92 многоквартирных и 542 частных) и десять больниц в Заельцовском районе Новосибирска. Без света оказались более 8,5 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отключение электроэнергии произошло в ночь с 30 на 31 июля на подстанции «Ельцовская».

Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области, к 8 утра 31 июля по резервной линии были перезапитаны сотни жилых домов.

«Производится переподключение потребителей. Всего подключено десять больниц, 588 жилых домов (8 027 человек). Без электроэнергии 46 жилых домов (638 человек). Задействовано восемь аварийно-восстановительных бригад городских электрических сетей, 32 человека, восемь единиц техники», — уточнили данные в ГУ МЧС РФ по региону.

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