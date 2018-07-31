Сотни домов и десять больниц Новосибирска остались без электричества

Авария на вводных линиях трансформатора оставила без электричества 634 жилых дома (92 многоквартирных и 542 частных) и десять больниц в Заельцовском районе Новосибирска. Без света оказались более 8,5 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отключение электроэнергии произошло в ночь с 30 на 31 июля на подстанции «Ельцовская».

Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области, к 8 утра 31 июля по резервной линии были перезапитаны сотни жилых домов.