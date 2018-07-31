Два пожилых афериста начудили в Приморье
Полицейскими установлены двое мужчин в возрасте 63 и 66 лет, которые совершили кражу дизельного топлива с территории одного из предприятий города Находка, сообщили DEITA. RU в ДВТП.
Полицейскими установлены двое мужчин в возрасте 63 и 66 лет, которые совершили кражу дизельного топлива с территории одного из предприятий города Находка, сообщили DEITA. RU в ДВТП.
Пенсионеры слили топливо в заранее заготовленные канистры, в количестве 100 литров.
Распорядиться похищенным имуществом подозреваемые не смогли, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции.
Уголовное дело направлено в суд.
Михаил Грач.