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06:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Два пожилых афериста начудили в Приморье

Полицейскими установлены двое мужчин в возрасте 63 и 66 лет, которые совершили кражу дизельного топлива с территории одного из предприятий города Находка, сообщили DEITA. RU в ДВТП.

Пенсионеры слили топливо в заранее заготовленные канистры, в количестве 100 литров.

Распорядиться похищенным имуществом подозреваемые не смогли, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

Уголовное дело направлено в суд.

Михаил Грач.

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