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07:37 (мск), источник: Комсомольская правда

20 килограммов наркотиков около АЗС: под Новосибирском вынесли приговор крупному наркокурьеру

За продажу синтетики парню дали 10 лет и 11 месяцев колонии строгого режима.

В Оби вынесли приговор 28-летнему наркокурьеру. Суд считает, что преступник должен провести в колонии строгого режима 10 лет 11 месяцев.

Этот преступник попался с поличным еще год назад.

— В июле 2017 года фигурант был задержан в городе Обь сотрудниками Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Новосибирской области при попытке забрать из тайников- закладок у одной из АЗС крупные партии синтетических наркотиков весом более 20 килограммов. Кроме того, по месту проживания обвиняемого было изъято еще свыше 6 килограммов наркотиков, — рассказывают об осужденном в ведомстве.

Как выяснилось на следствии, еще в феврале 2017 года молодой человек с помощью интернета устроился на работу курьером. Получал оптовые партии синтетических веществ и сбывал их в Новосибирской области.

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