20 килограммов наркотиков около АЗС: под Новосибирском вынесли приговор крупному наркокурьеру

В Оби вынесли приговор 28-летнему наркокурьеру. Суд считает, что преступник должен провести в колонии строгого режима 10 лет 11 месяцев.

Этот преступник попался с поличным еще год назад.

— В июле 2017 года фигурант был задержан в городе Обь сотрудниками Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Новосибирской области при попытке забрать из тайников- закладок у одной из АЗС крупные партии синтетических наркотиков весом более 20 килограммов. Кроме того, по месту проживания обвиняемого было изъято еще свыше 6 килограммов наркотиков, — рассказывают об осужденном в ведомстве.