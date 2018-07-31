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07:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе осудили членов международной террористической группировки

Все участники получили внушительные тюремные сроки и штрафы.

Приволжский окружной военный суд вынес обвинительный приговор членам уфимской ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Как сообщает телеканал «Вся Уфа» со ссылкой на данные следствия, фигурантами уголовного дела стали 21 человек. Их задача состояла в вовлечении жителей Башкирии в террористическую деятельность группировки, целью которой было свергнуть неисламские правительства и создание единого исламского халифата.

При обыске в квартирах у террористов были обнаружена и изъята запрещенная экстремистская литература, а также электронные носители информации с агитационными пропагандистскими материалами для вербовки и обучения новых сторонников.

Террористов задержали еще в 2015 году, тогда же один из участников полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Суд ему назначил минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. Остальные участники запрещенной группировки получили от 8 до 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафы от 400 до 700 тысяч рублей.

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