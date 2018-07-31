Российского туриста, застрявшего на неделю без еды в горах Пакистана, спасли

Спасательная операция в Пакистане по вызволению туриста из Петербурга Александра Гукова, предварительно, прошла успешно. Эта история стала русской версией фильма «127 часов», снятого по истории американского альпиниста Арона Ралстона, который застрял в горах на шесть дней и был вынужден ампутировать себе руку, чтобы выбраться из скалистого плена. И если герой фильма выжил, то судьба россиянина была неизвестной.

Вместе со своим другом Сергеем Глазуновым россиянин мечтал покорить неприступную вершину Латок-1 высотой 7145 метров. Но во время восхождения его приятель сорвался вниз вместе со всем снаряжением и погиб. Гуков остался один. При себе у него были лишь половина шоколадки и спутниковый телефон с одним процентом заряда.

Альпинист находится на горе в полном одиночестве целую неделю. Четыре дня с ним не было никакой связи. Жив ли он был — неизвестно. Но друзья и родные Гукова не отчаивались. Дома альпиниста ждала жена и двое детей. Каждый день военные поднимали в воздух вертолет, чтобы добраться до Александра. Но все заканчивалось лишь облетами. Из-за плохой погоды, лавин и камнепадов добраться до такой высоты было невозможно.

И теперь, когда все уже отчаялись спасти Александра (гору зысыпало лавинами и камнепадами, поэтому рельеф местности в скалах сильно изменился) ранним утром 31 июля друзья Александра сообщили радостную новость.

— Александра спасли, — рассказала член федерации альпинизма Анна Пиунова. — Погода сегодня супер, поэтому гора была открыта. Саша в госпитале в Скарду. С ним приятель. Особых обморожений нет, пустяки. Очень ослаб, разговаривает с трудом.

Спасти Александра, как сообщили «КП-Петербург» друзья россиянина, удалось военным Пакистан с использованием лонглайна (натянутая веревка (прим.ред.). Сейчас близкие ждут возвращения Александра домой.