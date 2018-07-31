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11:37 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре рано утром загорелся заброшенный дом

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Источник: Reuters

Как сообщают очевидцы, живущие рядом с местом происшествия, на проспекте Кирова около ТЦ «Вива Лэнд» произошел пожар. По их словам, горело заброшенное жилое здание. Двухэтажка находилась на отдельной территории огороженной забором. Возгорание произошло ранним утром. Дым расходится на на весь проспект Кирова. Подробности уточняются.

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