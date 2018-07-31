В Самаре рано утром загорелся заброшенный дом

Как сообщают очевидцы, живущие рядом с местом происшествия, на проспекте Кирова около ТЦ «Вива Лэнд» произошел пожар. По их словам, горело заброшенное жилое здание. Двухэтажка находилась на отдельной территории огороженной забором. Возгорание произошло ранним утром. Дым расходится на на весь проспект Кирова. Подробности уточняются.