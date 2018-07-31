Роскосмос после 3 августа объявит итоги проверки НПО им. Лавочкина из-за дела о хищении

Источник: Агентство «Москва»

Результаты работы комиссии Роскосмоса в НПО имени С. А. Лавочкина в связи с делом о хищении 330 млн рублей будут объявлены после 3 августа. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее сообщалось, что Роскосмос проводит проверку предприятия, генеральный директор которого Сергей Лемешевский был арестован по обвинению в хищении.

Комиссия (госкорпорации «Роскосмос») работает с 5 июля. Ее возглавляет начальник отдела организации служебных проверок департамента экономической безопасности госкорпорации «Роскосмос» Александр Зелепукин. Результаты будут объявлены после 3 августа. пресс-служба госкорпорации

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При этом в госкорпорации рассказали, что комиссия была назначена распоряжением главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, но сам он в нее не входит.

Сергей Лемешевский, арестованный за хищение более 330 млн рублей, на внеочередном собрании совета директоров будет из него исключен, также сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

«Ожидается (внеочередное собрание совета директоров для исключения Лемешевского из его состава и назначения нового члена), однако сроки его проведения пока не определены», — ответили на соответствующий вопрос в пресс-службе.

26 июля Бабушкинский суд Москвы арестовал Лемешевского до 19 сентября по делу о хищении более 330 млн рублей у госкорпорации. Его обвинили в заключении фиктивных договоров с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

При этом на просьбу ТАСС во вторник рассказать, сколько фиктивных договоров было заключено Лемешевским с адвокатской конторой, в Роскосмосе ответили, что «эта информация не разглашается в интересах следствия».

Помимо Лемешевского по делу о мошенничестве суд арестовал руководителя дирекции правового обеспечения НПО имени С. А. Лавочкина Екатерину Аверьянову. Также обвинение предъявлено председателю адвокатской конторы Игорю Третьякову, он задержан. Ранее Лемешевский заявил, что не признает вину, а позже его защита обжаловала арест.