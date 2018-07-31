Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
9-летние дочки Сары Джессики Паркер восхитили соцсети красотой
Почему в СССР обои клеили на газеты?
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Басков, Киркоров и Лепс снимаются в комедии Эмина Агаларова
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Бузова зажигательно станцевала с бабушкой под хит Киркорова
Звездные войны: кто из звезд на дух друг друга не переносит
Оперная дива Максакова предстала в одном купальнике - СМИ
Встречалась с парнями за деньги: Друзьяк о прошлом
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
08:30 (мск), источник: ТАСС

Роскосмос после 3 августа объявит итоги проверки НПО им. Лавочкина из-за дела о хищении

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Александр Темнов/ — Сумма хищения оценивается в 330 млн. рублей.

Источник: Агентство «Москва»

Результаты работы комиссии Роскосмоса в НПО имени С. А. Лавочкина в связи с делом о хищении 330 млн рублей будут объявлены после 3 августа. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее сообщалось, что Роскосмос проводит проверку предприятия, генеральный директор которого Сергей Лемешевский был арестован по обвинению в хищении.

Комиссия (госкорпорации «Роскосмос») работает с 5 июля. Ее возглавляет начальник отдела организации служебных проверок департамента экономической безопасности госкорпорации «Роскосмос» Александр Зелепукин. Результаты будут объявлены после 3 августа.
пресс-служба госкорпорации
Читайте также
Гендиректор НПО имени Лавочкина не признал вину по делу о мошенничестве

При этом в госкорпорации рассказали, что комиссия была назначена распоряжением главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, но сам он в нее не входит.

Сергей Лемешевский, арестованный за хищение более 330 млн рублей, на внеочередном собрании совета директоров будет из него исключен, также сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

«Ожидается (внеочередное собрание совета директоров для исключения Лемешевского из его состава и назначения нового члена), однако сроки его проведения пока не определены», — ответили на соответствующий вопрос в пресс-службе.

26 июля Бабушкинский суд Москвы арестовал Лемешевского до 19 сентября по делу о хищении более 330 млн рублей у госкорпорации. Его обвинили в заключении фиктивных договоров с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

Читайте также
«Криптовалютного короля» Винника разрешили выдать России

При этом на просьбу ТАСС во вторник рассказать, сколько фиктивных договоров было заключено Лемешевским с адвокатской конторой, в Роскосмосе ответили, что «эта информация не разглашается в интересах следствия».

Помимо Лемешевского по делу о мошенничестве суд арестовал руководителя дирекции правового обеспечения НПО имени С. А. Лавочкина Екатерину Аверьянову. Также обвинение предъявлено председателю адвокатской конторы Игорю Третьякову, он задержан. Ранее Лемешевский заявил, что не признает вину, а позже его защита обжаловала арест.

Лемешевский написал заявление об уходе с 2 августа, исполняющим обязанности гендиректора НПО имени С. А. Лавочкина назначен заместитель главы предприятия по безопасности Харун Карчаев.

 Титов: 35 млрд рублей государственных денег получат фирмы из ЕС и США
При генерале Лебеде в крае шло жесткое противостояние своих и чужих
Трамп пообещал сохранить санкции против России
СМИ: разведка США заявила о производстве в КНДР новых ракет
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
ИГ взяло ответственность за смерть велосипедистов в Таджикистане
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
В Пакистане спасли российского альпиниста
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь