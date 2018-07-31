В Иркутске двое мужчин грабили квартиры, попадая в них ночью через окна

В Иркутске арестовали 21-летнего и 26-летнего судимых мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж. Как сообщает 31 июля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 4 июля в полицию обратилась иркутянка с заявлением о том, что из её дома неизвестные похитили имущество. С аналогичным заявлением 5 июля к правоохранителям обратилась еще одна гражданка, у которой злоумышленники похитили золотые изделия и деньги. Оба раза преступники заранее подбирали объект, вели за ним наблюдение и тайно проникали в дом через окно в ночью, пока хозяева спали. Всего полицейские проверяют причастность задержанных к совершению пяти преступлений.