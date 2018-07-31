В Иркутске двое мужчин грабили квартиры, попадая в них ночью через окна
В Иркутске арестовали 21-летнего и 26-летнего судимых мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж.
В Иркутске арестовали 21-летнего и 26-летнего судимых мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж.
В Иркутске арестовали 21-летнего и 26-летнего судимых мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж. Как сообщает 31 июля 2018 года
При обысках в местах фактического проживания подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.