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07:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске двое мужчин грабили квартиры, попадая в них ночью через окна

В Иркутске арестовали 21-летнего и 26-летнего судимых мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж.

В Иркутске арестовали 21-летнего и 26-летнего судимых мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж. Как сообщает 31 июля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 4 июля в полицию обратилась иркутянка с заявлением о том, что из её дома неизвестные похитили имущество. С аналогичным заявлением 5 июля к правоохранителям обратилась еще одна гражданка, у которой злоумышленники похитили золотые изделия и деньги. Оба раза преступники заранее подбирали объект, вели за ним наблюдение и тайно проникали в дом через окно в ночью, пока хозяева спали. Всего полицейские проверяют причастность задержанных к совершению пяти преступлений.

При обысках в местах фактического проживания подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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