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09:36 (мск), источник: РИА Новости

Украинец пытался провести боеприпасы в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Гражданин Украины пытался провести в Крым боеприпасы в своем рюкзаке, сообщает во вторник утром пресс-служба крымского погрануправления ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина следовал в Крым в пешем порядке через пункт пропуска «Джанкой». При себе у него выявили 11 патронов калибра 5,56 миллиметров к американскому карабину Weatherby, говорится в сообщении.

«Пограничники, применив технические средства пограничного контроля, выявили 11 единиц боеприпасов. Указанные предметы находились в рюкзаке среди личных вещей жителя города Мелитополя. При пересечении государственной границы мужчина о наличии боеприпасов не заявлял», — сообщает ФСБ.

Патроны были изъяты и направлены на экспертизу.

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