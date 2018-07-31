Украинец пытался провести боеприпасы в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Гражданин Украины пытался провести в Крым боеприпасы в своем рюкзаке, сообщает во вторник утром
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Гражданин Украины пытался провести в Крым боеприпасы в своем рюкзаке, сообщает во вторник утром
Мужчина следовал в Крым в пешем порядке через пункт пропуска «Джанкой». При себе у него выявили 11 патронов калибра 5,56 миллиметров к американскому карабину Weatherby, говорится в сообщении.
«Пограничники, применив технические средства пограничного контроля, выявили 11 единиц боеприпасов. Указанные предметы находились в рюкзаке среди личных вещей жителя города Мелитополя. При пересечении государственной границы мужчина о наличии боеприпасов не заявлял», — сообщает ФСБ.
Патроны были изъяты и направлены на экспертизу.