Видеофакт: спецназ ликвидировал подпольный бордель под Минском

Источник: Sputnik.by

Столичные сотрудники Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси «накрыли» подпольный бордель, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Операция по задержанию организаторов закрытой секс-вечеринки в Боровлянах прошла в ночь на 28 июля. В этот вечер в коттедже находилось более 50 человек.

«На момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди которых были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет», — сообщили в МВД.

Клиентов находили через знакомых, интернет, соцсети и мессенджеры. Вход на вечеринку для мужчин варьировался от 200 до 370 рублей, для пары — 120 рублей. Женщины за вход не платили.

В отношении двоих организаторов подпольного борделя 1979 и 1987 годов рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК Беларуси («Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией»).