В Омске задержали пенсионера, поджегшего дом бывшей жены
После ссоры он вышел на улицу, и через несколько минут хозяйка почувствовала запах гари.
После ссоры он вышел на улицу, и через несколько минут хозяйка почувствовала запах гари.
В ночь с воскресенья на понедельник экипаж Росгвардии, патрулировавший Амурский поселок, стал свидетелем инцидента: на обочине стояла женщина в домашней одежде и звала на помощь. 57-летняя пенсионерка попросила пройти к ней домой. По словам омички, ночью к ней пришел бывший муж. Между
Омичка вызвала спасателей, пожарные быстро примчались и потушили загоревшуюся пристройку. После их отъезда послышался звук бьющихся оконных стекол. Напуганная хозяйка бросилась на улицу.
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