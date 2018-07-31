В Омске задержали пенсионера, поджегшего дом бывшей жены

В ночь с воскресенья на понедельник экипаж Росгвардии, патрулировавший Амурский поселок, стал свидетелем инцидента: на обочине стояла женщина в домашней одежде и звала на помощь. 57-летняя пенсионерка попросила пройти к ней домой. По словам омички, ночью к ней пришел бывший муж. Между экс-супругами разгорелась ссора, 60-летний мужчина вышел, а через несколько минут хозяйка почувствовала запах гари.

Омичка вызвала спасателей, пожарные быстро примчались и потушили загоревшуюся пристройку. После их отъезда послышался звук бьющихся оконных стекол. Напуганная хозяйка бросилась на улицу.