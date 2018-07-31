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08:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске задержали пенсионера, поджегшего дом бывшей жены

После ссоры он вышел на улицу, и через несколько минут хозяйка почувствовала запах гари.

В ночь с воскресенья на понедельник экипаж Росгвардии, патрулировавший Амурский поселок, стал свидетелем инцидента: на обочине стояла женщина в домашней одежде и звала на помощь. 57-летняя пенсионерка попросила пройти к ней домой. По словам омички, ночью к ней пришел бывший муж. Между экс-супругами разгорелась ссора, 60-летний мужчина вышел, а через несколько минут хозяйка почувствовала запах гари.

Омичка вызвала спасателей, пожарные быстро примчались и потушили загоревшуюся пристройку. После их отъезда послышался звук бьющихся оконных стекол. Напуганная хозяйка бросилась на улицу.

В пресс-службе областного управления Росгвардии рассказали, что пенсионерку проводили домой, приметы ее бывшего мужа записали и вскоре увидели похожего человек на соседней улице. Он все отрицал. Тем не менее, его задержали и доставили в ближайший отдел полиции.

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