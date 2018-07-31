Мужчина похитил девочку возле мечети в Алматинской области
56-летний мужчина в поселке Байсерке Алматинской области похитил 3-летнего ребенка и скрылся. Его задержали в Капшагайском районе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
56-летний мужчина в поселке Байсерке Алматинской области похитил 3-летнего ребенка и скрылся. Его задержали в Капшагайском районе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«30 июля в 21.50 на территории мечети в поселке Байсерке неизвестный похитил девочку 2015 года рождения. По заявлению отца 1989 года рождения, был организован розыск девочки. Полицейские проявили оперативность, они шли за ним по следам. Задержать похитителя удалось через полчаса, в поле в Капшагайском районе, — сообщил руководитель
В ДВД также уточнили, что похититель — человек без определенного места жительства 1962 года рождения. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Обстоятельства похищения выясняются.