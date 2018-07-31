Мужчина похитил девочку возле мечети в Алматинской области

«30 июля в 21.50 на территории мечети в поселке Байсерке неизвестный похитил девочку 2015 года рождения. По заявлению отца 1989 года рождения, был организован розыск девочки. Полицейские проявили оперативность, они шли за ним по следам. Задержать похитителя удалось через полчаса, в поле в Капшагайском районе, — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.