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08:04 (мск), источник: НИА Красноярск

Увеличилось число детей, пострадавших от кишечной инфекции в Манском районе

В поселке Анастасино Манского района от ротавирусной инфекции пострадали не 8 детей, как сообщалось ранее, а 11. Об этом рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

Источник: НИА Красноярск

Сообщается, что сейчас все заболевшие дети находятся в больницах Красноярска. Их состояние удовлетворительное. Предположительно, дети подхватили инфекцию от уже заболевшего ребенка.

Сотрудники ведомства отобрали пробы воды из скважин и колодцев в поселке. О результатах анализов расскажут позднее.

Напомним, на прошлой неделе в поселке Анастасино Манского района от ротавирусной инфекции пострадало несколько детей в возрасте от года до 5 лет. Один из них умер — родители лечили ребенка дома, но потом состояние годовалого малыша ухудшилось, и приехавшая на место скорая помощь констатировала смерть мальчика.

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