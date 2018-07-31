Увеличилось число детей, пострадавших от кишечной инфекции в Манском районе
В поселке Анастасино Манского района от ротавирусной инфекции пострадали не 8 детей, как сообщалось ранее, а 11. Об этом рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.
В поселке Анастасино Манского района от ротавирусной инфекции пострадали не 8 детей, как сообщалось ранее, а 11. Об этом рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.
Сообщается, что сейчас все заболевшие дети находятся в больницах Красноярска. Их состояние удовлетворительное. Предположительно, дети подхватили инфекцию от уже заболевшего ребенка.
Сотрудники ведомства отобрали пробы воды из скважин и колодцев в поселке. О результатах анализов расскажут позднее.
Напомним, на прошлой неделе в поселке Анастасино Манского района от ротавирусной инфекции пострадало несколько детей в возрасте от года до 5 лет. Один из них умер — родители лечили ребенка дома, но потом состояние годовалого малыша ухудшилось, и приехавшая на место скорая помощь констатировала смерть мальчика.