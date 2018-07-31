Иностранцы устроили драку с палками и топорами во Владивостоке
Инцидент произошёл на закате на одном из пляжей острова Русский (видео).
Инцидент произошёл на закате на одном из пляжей острова Русский (видео).
Иностранные граждане из ближнего зарубежья в понедельник, 30 июля, устроили массовую драку на одном из пляжей острова Русский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм.
Очевидцы сообщают, что сначала потасовка началась возле беседок, а затем «перетекла» к берегу.
Всё время участников драки становилось всё больше. Вскоре один из «драчунов» нашёл палку и начал ей избивать противников.
Когда появился человек с двумя топорами для разделки мяса, очевидцы посчитали необходимым уйти подальше от места, на котором обстановка накалилась почти до предела.