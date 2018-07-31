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08:06 (мск), источник: VLADNEWS

Иностранцы устроили драку с палками и топорами во Владивостоке

Инцидент произошёл на закате на одном из пляжей острова Русский (видео).

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Иностранные граждане из ближнего зарубежья в понедельник, 30 июля, устроили массовую драку на одном из пляжей острова Русский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм.

Очевидцы сообщают, что сначала потасовка началась возле беседок, а затем «перетекла» к берегу.

Всё время участников драки становилось всё больше. Вскоре один из «драчунов» нашёл палку и начал ей избивать противников.

Когда появился человек с двумя топорами для разделки мяса, очевидцы посчитали необходимым уйти подальше от места, на котором обстановка накалилась почти до предела.

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