В Перми из КамАЗа на шоссе Космонавтов вытекал бетон прямо на дорогу

30 июля около 18 часов на шоссе Космонавтов пермяк Роман Вертинский ехал следом за КамАЗом, из которого на дорогу вытекал бетон. Содержимое кузова периодически вытекало на асфальт. Как известно, свежий бетон быстро застывает и портит дорогу.

— Я ехал за бетономешалкой по шоссе Космонавтов от улицы Леонова до Блюхера, — говорит очевидец. — Дальше я повернул на улицу Плеханова, а он вперед поехал.