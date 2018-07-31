Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
9-летние дочки Сары Джессики Паркер восхитили соцсети красотой
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Бузова зажигательно станцевала с бабушкой под хит Киркорова
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Бузова зажигательно станцевала с бабушкой под хит Киркорова
Звездные войны: кто из звезд на дух друг друга не переносит
Оперная дива Максакова предстала в одном купальнике - СМИ
Встречалась с парнями за деньги: Друзьяк о прошлом
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
08:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми из КамАЗа на шоссе Космонавтов вытекал бетон прямо на дорогу

Очевидец снял происшествие на видео.

30 июля около 18 часов на шоссе Космонавтов пермяк Роман Вертинский ехал следом за КамАЗом, из которого на дорогу вытекал бетон. Содержимое кузова периодически вытекало на асфальт. Как известно, свежий бетон быстро застывает и портит дорогу.

— Я ехал за бетономешалкой по шоссе Космонавтов от улицы Леонова до Блюхера, — говорит очевидец. — Дальше я повернул на улицу Плеханова, а он вперед поехал.

Ране мы писали, что в Перми в аварии пострадал ребенок. Внедорожник выехал на встречку, где столкнулся с автофургоном. 29 июля около 13 часов произошла авария на 435 километре трассы М7-Волга. Внедорожник «Фольксваген Туарег» двигался в направлении Перми. 39-летний водитель внедорожника стал совершать обгон, но не убедился в безопасности маневра. На встречной полосе он столкнулся с автомобилем «БАФ Феникс».

Все новости региона
 Мадонна накануне 60-летия снялась для обложки в чулках и кружевном наряде
Для родителей школьников создан специальный центр помощи
Трамп пообещал сохранить санкции против России
СМИ: разведка США заявила о производстве в КНДР новых ракет
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
ИГ взяло ответственность за смерть велосипедистов в Таджикистане
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
В Пакистане спасли российского альпиниста
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь