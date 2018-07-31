В Челнах на набережной произошла драка со стрельбой: есть пострадавшие

По словам очевидцев, все произошло недалеко от платного пляжа «Сандали» — там двое мужчин устроили драку со стрельбой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу Набережные Челны, в результате конфликта пострадали оба, их доставили в больницу.