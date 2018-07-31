В Челнах на набережной произошла драка со стрельбой: есть пострадавшие
В Челнах на набережной накануне днем произошла драка со стрельбой. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.
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В Челнах на набережной накануне днем произошла драка со стрельбой. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.
По словам очевидцев, все произошло недалеко от платного пляжа «Сандали» — там двое мужчин устроили драку со стрельбой.
Как сообщили в
В настоящее время выясняются все подробности происшествия.