Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Поздние роды Бригитты Нильсен: матери 50+ в тренде?
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Звездные войны: кто из звезд на дух друг друга не переносит
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Бывшая жена Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Ученые сделали неожиданный прорыв в изучении Марса
Оперная дива Максакова предстала в одном купальнике - СМИ
Встречалась с парнями за деньги: Друзьяк о прошлом
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
08:41 (мск), источник: Kazinform

Суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела Храпуновых

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Судья огласил решение по ходатайству правозащитников семьи Храпуновых и других фигурантов уголовного дела, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

Источник: Kazinform

Суд по делу экс-акима Алматы Виктора Храпунова и его супруги проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Судья отказал в ходатайстве стороне защиты о прекращении уголовного дела в отношении всех подсудимых.

Читайте также
Астана осталась без главных улиц: акимат «попрощался» с тремя компаниями

«Ходатайство было отказано ввиду того, что сторона потерпевших была не согласна. После изучения дела и мнения стороны, суд постановил отклонить ходатайство в отношении подсудимых о прекращении дела», — разъяснил судья Касым Калмагамбетов.

Главное судебное разбирательство назначено на 6, 7, 8 августа. Процесс будет проходить в открытом формате.

По делу четы Храпуновых проходит 212 свидетелей, материалы дела состоят из 400 томов.

Ранее сообщалось, что Виктору и Лейле Храпуновым, а также супругу сестры Лейлы Храпуновой Айяру Ильясову заочно избрана мера пресечения в виде ареста (содержание под стражей). В отношении других фигурантов дела, среди которых бывшие сотрудники акимата Алматы, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд начался без участия Храпуновых. В суде предстали девять человек.

Напомним, подсудимыми по уголовному делу, кроме Виктора и Лейлы Храпуновых, проходят Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айяр Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов. Некоторые из фигурантов дела в разное время работали в структуре акимата Алматы.

Супругов Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов.

Все новости региона
 Сколько стоит обучение ребенка в школах Алматы
Сразу три частных дома горели в Алматы
Трамп пообещал сохранить санкции против России
СМИ: разведка США заявила о производстве в КНДР новых ракет
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
ИГ взяло ответственность за смерть велосипедистов в Таджикистане
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
В Пакистане спасли российского альпиниста
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь