Суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела Храпуновых
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Судья огласил решение по ходатайству правозащитников семьи Храпуновых и других фигурантов уголовного дела, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Судья огласил решение по ходатайству правозащитников семьи Храпуновых и других фигурантов уголовного дела, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.
Суд по делу
«Ходатайство было отказано ввиду того, что сторона потерпевших была не согласна. После изучения дела и мнения стороны, суд постановил отклонить ходатайство в отношении подсудимых о прекращении дела», — разъяснил судья Касым Калмагамбетов.
Главное судебное разбирательство назначено на 6, 7, 8 августа. Процесс будет проходить в открытом формате.
По делу четы Храпуновых проходит 212 свидетелей, материалы дела состоят из 400 томов.
Ранее сообщалось, что Виктору и Лейле Храпуновым, а также супругу сестры Лейлы Храпуновой Айяру Ильясову заочно избрана мера пресечения в виде ареста (содержание под стражей). В отношении других фигурантов дела, среди которых бывшие сотрудники акимата Алматы, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Суд начался без участия Храпуновых. В суде предстали девять человек.
Напомним, подсудимыми по уголовному делу, кроме Виктора и Лейлы Храпуновых, проходят Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айяр Ильясов, Айнакуль Садыкбаева,
Супругов Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов.