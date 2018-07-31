В Верхней Пышме отправили за решетку «черных риэлторов», отбиравших жилье у алкоголиков

Верхнепышминский суд вынес приговор «черному риэлтору» и ее подельникам. Екатерину Хоцкую с сообщниками признали виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Сначала женщина вступила в сговор с Юлией Маркиной. С февраля 2010 года по февраль 2011 года они пытались продать три комнаты в шестикомнатной квартире в Екатеринбурге. Хозяевами числились трое собственников, регулярно устраивающих пьянки. Будучи в пьяном угаре, собственники были не в состоянии понять, какие документы и зачем они подписали.

Сумма ущерба от продажи трех комнат составила 1,8 миллиона рублей. Но на момент регистрации права собственности на данные комнаты Управлением Росреестра установлена смерть собственников. Поэтому все «старания» пошли коту под хвост.

В августе прошлого года Маркину осудили и приговорили к четырем годам колонии общего режима. Но на свободе оставался еще один подельник — Константин Русинов.

— Хоцкая, Маркина и Русинов с февраля по март 2015 года подыскали квартиру в Верхней Пышме, принадлежавшую двум местным жителям. В результате переоформления обманным путем права собственности они причинили материальный ущерб потерпевшим на сумму 2,6 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.