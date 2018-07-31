5 поездов задерживаются из-за аварии в Жамбылской области
Грузовой состав сошел с рельсов в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Грузовой состав сошел с рельсов в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В нацкомпании сообщили, что ЧП произошло 31 июля в 08.05, когда грузовой поезд двигался на участке Мойынты — Шыганак перегона Кашкентениз — Жастар.
В тот момент и произошел сход грузовых вагонов.
«Предварительной причиной схода явился излом боковой рамы 28-го вагона, собственник ТОО “ИСТКОМТРАНС”. Задействованы восстановительные поезда станций Шу и Сарышаган. Задержано пять пассажирских поездов. Ориентировочное время открытия движения 18 часов 00 минут по времени Астаны. Пострадавших нет», — сообщили в
В КТЖ отметили, что весь нанесенный ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона.
«В АО «НК «КТЖ» создана специальная комиссия по расследованию данного случая», — сообщили в