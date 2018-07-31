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08:33 (мск), источник: Tengrinews

5 поездов задерживаются из-за аварии в Жамбылской области

Грузовой состав сошел с рельсов в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КТЖ».

Источник: Tengrinews

В нацкомпании сообщили, что ЧП произошло 31 июля в 08.05, когда грузовой поезд двигался на участке Мойынты — Шыганак перегона Кашкентениз — Жастар.

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В тот момент и произошел сход грузовых вагонов. Из-за схода грузовых вагонов произошла задержка пяти пассажирских поездов. Пассажиры поезда Астана — Сарыагаш сейчас не могут следовать по маршруту. Они сообщили, что, по данным проводников, поезда им придется ждать около пяти часов, пока не устранят последствия схода вагонов.

«Предварительной причиной схода явился излом боковой рамы 28-го вагона, собственник ТОО “ИСТКОМТРАНС”. Задействованы восстановительные поезда станций Шу и Сарышаган. Задержано пять пассажирских поездов. Ориентировочное время открытия движения 18 часов 00 минут по времени Астаны. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе национальной компании.

В КТЖ отметили, что весь нанесенный ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона.

«В АО «НК «КТЖ» создана специальная комиссия по расследованию данного случая», — сообщили в пресс-службе нацкомпании.

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