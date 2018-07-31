Посетителей и персонал крупного магазина эвакуировали рано утром в Челябинске
На месте ждут кинолога с собакой.
На месте ждут кинолога с собакой.
ЧП случилось в Ленинском районе города на улице Гагарина, 58. На первом этаже жилого дома здесь расположен крупный продуктовый магазин, который работает круглые сутки. Сегодня утром персонал обнаружил в одной из ячеек для сумок оставленный
Сотрудники магазина сразу же вызвали полицию. Так положено по инструкции, если
— Подобные ЧП происходят практически каждый день. Скорее всего, тревога ложная. Челябинцы часто забывают свои пакеты и сумки в магазинах, на остановках, в маршрутках. Тем не менее, мы обязаны относиться к таким вызовам очень серьезно и проверять, что случилось, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск
«Комсомолка» следит за развитием событий.