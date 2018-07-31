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08:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Посетителей и персонал крупного магазина эвакуировали рано утром в Челябинске

На месте ждут кинолога с собакой.

ЧП случилось в Ленинском районе города на улице Гагарина, 58. На первом этаже жилого дома здесь расположен крупный продуктовый магазин, который работает круглые сутки. Сегодня утром персонал обнаружил в одной из ячеек для сумок оставленный кем-то дипломат, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск.

Сотрудники магазина сразу же вызвали полицию. Так положено по инструкции, если кто-то находит подозрительный предмет. Помимо этого, на место происшествия выехала пожарная служба. Магазин оцепили, сейчас полиция ждет кинолога с собакой.

— Подобные ЧП происходят практически каждый день. Скорее всего, тревога ложная. Челябинцы часто забывают свои пакеты и сумки в магазинах, на остановках, в маршрутках. Тем не менее, мы обязаны относиться к таким вызовам очень серьезно и проверять, что случилось, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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