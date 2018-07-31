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08:46 (мск), источник: Интерфакс

Четверо туристов из РФ пострадали при камнепаде на леднике в Киргизии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — В МЧС Киргизии подтвердили, что четверо россиян пострадали в результате камнепада на леднике Скрябина на севере Киргизии.

По данным туристической фирмы «Аксай Тревел», в понедельник примерно в 13:00 (12:00 по Москве) при восхождении на ледник Скрябина № 9 (Аламединский район, Чуйская область) на высоте 4,1 тыс. метров семь туристов попали под камнепад, сообщили во вторник «Интерфаксу» в пресс-службе киргизского Министерства чрезвычайных ситуаций.

«Трое из них из Казахстана, четверо из России», — отметил он. «По предварительным данным, погиб один гражданин Казахстана, остальные пострадали», — сказал собеседник агентства.

Во вторник утром из Алматы в район ледника Скрябина в Киргизии для эвакуации пострадавших вылетел вертолет «Казавиаспаса».

В МЧС Киргизии сообщили агентству, что спасательная операция еще не началась. «На место происшествия вертолет еще не прибыл», — заявил представитель МЧС Киргизии.

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