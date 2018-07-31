Четверо туристов из РФ пострадали при камнепаде на леднике в Киргизии
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — В МЧС Киргизии подтвердили, что четверо россиян пострадали в результате камнепада на леднике Скрябина на севере Киргизии.
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — В МЧС Киргизии подтвердили, что четверо россиян пострадали в результате камнепада на леднике Скрябина на севере Киргизии.
По данным туристической фирмы «Аксай Тревел», в понедельник примерно в 13:00 (12:00 по Москве) при восхождении на ледник Скрябина № 9 (Аламединский район, Чуйская область) на высоте 4,1 тыс. метров семь туристов попали под камнепад, сообщили во вторник «Интерфаксу» в
Во вторник утром из Алматы в район ледника Скрябина в Киргизии для эвакуации пострадавших вылетел вертолет «Казавиаспаса».
В МЧС Киргизии сообщили агентству, что спасательная операция еще не началась. «На место происшествия вертолет еще не прибыл», — заявил представитель МЧС Киргизии.