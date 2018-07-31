Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
Светлана Иванова рассекретила пол второго ребенка
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Поклонники сравнили Синди Кроуфорд с 20-летней девушкой
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Басков, Киркоров и Лепс снимаются в комедии Эмина Агаларова
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Поклонники сравнили Синди Кроуфорд с 20-летней девушкой
Вся в маму: дочь Брежневой показала стройную фигуру в бикини
Максакова продемонстрировала фигуру в красном купальнике - СМИ
Встречалась с парнями за деньги: Друзьяк о прошлом
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
09:28 (мск), источник: Newsroom24.ru

В Нижегородской области осужден шутник, сообщивший о бомбе в школе

Происшествие случилось в Пильнинском районе.

В Нижегородской области осужден шутник, сообщивший о бомбе в школе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как было установлено следствием и судом, 7 июня на автобусной остановке в рабочем поселке Пильна 30-летний местный житель со своего мобильного телефона позвонил на номер «112» и заявил о заминировании учебного заведения.

На место были направлены правоохранители и представители экстренных служб. После осмотра здания взрывное устройство в нем они не нашли.

«Телефонный террорист» полностью признал свою вину и пояснил, что хотел пошутить. Ранее не судимый мужчина приговорен к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев.

Все новости региона
 Глеб Никитин предложил использовать «Стадион Нижний Новгород» для кинопоказов
16-летний нижегородец напоил и изнасиловал 14-летнюю девочку
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
«Шенген» за четыре дня: новые правила получения виз разных стран
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
ЕС ввел санкции против шести российских компаний из-за Крыма
Как алтайские женщины победили алкоголизм
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь