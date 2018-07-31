В Нижегородской области осужден шутник, сообщивший о бомбе в школе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Как было установлено следствием и судом, 7 июня на автобусной остановке в рабочем поселке Пильна 30-летний местный житель со своего мобильного телефона позвонил на номер «112» и заявил о заминировании учебного заведения.



На место были направлены правоохранители и представители экстренных служб. После осмотра здания взрывное устройство в нем они не нашли.



«Телефонный террорист» полностью признал свою вину и пояснил, что хотел пошутить. Ранее не судимый мужчина приговорен к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев.



