Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведева пошла на новое «предательство» - СМИ
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Дочь Светланы Лободы не узнала ее после долгой разлуки
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Рудковская и Плющенко покорили соцсети чувственным снимком
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Басков, Киркоров и Лепс снимаются в комедии Эмина Агаларова
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Поклонники сравнили Синди Кроуфорд с 20-летней девушкой
Вся в маму: дочь Брежневой показала стройную фигуру в бикини
Максакова продемонстрировала фигуру в красном купальнике - СМИ
Встречалась с парнями за деньги: Друзьяк о прошлом
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
09:26 (мск), источник: Коммерсантъ

СУ СКР проводит проверку по факту гибели человека при обрушении заброшенного цеха в Кунгуре

СУ СКР по Пермскому краю начало доследственную проверку по факту гибели человека при обрушении в Кунгуре заброшенного здания цеха бывшего ремонтно-механического завода.

ЧП произошло вчера днем на улице Свободы. После расчистки завалов спасатели обнаружили тело погибшего 29-летнего молодого человека.

Следователи осматривают место происшествия, выясняя, как в заброшенном здании оказался молодой человек. Также будут изучены документы, регламентирующие эксплуатацию обрушившегося здания.

Все новости региона
 Начальник следователей-генералов сделал громкое заявление
Стало известно, что ел древний человек
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
«Шенген» за четыре дня: новые правила получения виз разных стран
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
ЕС ввел санкции против шести российских компаний из-за Крыма
Как алтайские женщины победили алкоголизм
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь