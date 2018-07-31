СУ СКР проводит проверку по факту гибели человека при обрушении заброшенного цеха в Кунгуре

ЧП произошло вчера днем на улице Свободы. После расчистки завалов спасатели обнаружили тело погибшего 29-летнего молодого человека.



Следователи осматривают место происшествия, выясняя, как в заброшенном здании оказался молодой человек. Также будут изучены документы, регламентирующие эксплуатацию обрушившегося здания.

