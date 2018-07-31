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09:54 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области возбудили уголовные дела о хищении полученных средств за вывоз мусора

В Калининградской области возбуждены два уголовных дела, связанные с хищением средств, полученных от населения за вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: Клопс.ru

В Славском районе МУП «Коммунальник» собрал с жителей домов и компаний 1,4 млн рублей за вывоз мусора. Эти деньги были перечислены третьим лицам.

В Черняховском районе ООО «Чистота» также собирало с населения средства за вывоз мусора. 2,2 млн рублей не были израсходованы по целевому назначению, а переведены на расчётный счёт третьего лица.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

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