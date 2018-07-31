В Калининградской области возбудили уголовные дела о хищении полученных средств за вывоз мусора

Источник: Клопс.ru

В Славском районе МУП «Коммунальник» собрал с жителей домов и компаний 1,4 млн рублей за вывоз мусора. Эти деньги были перечислены третьим лицам.

В Черняховском районе ООО «Чистота» также собирало с населения средства за вывоз мусора. 2,2 млн рублей не были израсходованы по целевому назначению, а переведены на расчётный счёт третьего лица.