В Калининградской области возбудили уголовные дела о хищении полученных средств за вывоз мусора
В Калининградской области возбуждены два уголовных дела, связанные с хищением средств, полученных от населения за вывоз мусора. Об этом сообщает
В Калининградской области возбуждены два уголовных дела, связанные с хищением средств, полученных от населения за вывоз мусора. Об этом сообщает
В Славском районе МУП «Коммунальник» собрал с жителей домов и компаний 1,4 млн рублей за вывоз мусора. Эти деньги были перечислены третьим лицам.
В Черняховском районе ООО «Чистота» также собирало с населения средства за вывоз мусора. 2,2 млн рублей не были израсходованы по целевому назначению, а переведены на расчётный счёт третьего лица.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).