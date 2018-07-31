Фонтан с кипятком забил на СЖМ в Ростове
Накануне вечером, 30 июля, около 18 часов на проспекте Космонавтов в Северном жилом массиве
Накануне вечером, 30 июля, около 18 часов на проспекте Космонавтов в Северном жилом массиве
Как посетовали в социальных сетях жители, у них дома в течение нескольких дней горячую воду из кранов поймать нельзя.
«Теперь я понимаю, где горячая вода», «То жалуются что горячей воды нет, теперь жалуются что она есть», — сыронизировал другой подписчик.
Выяснилось, что причиной аварии стал прорыв на магистральном трубопроводе. К настоящему моменту проблема ликвидирована. Пострадавших в результате инцидента нет.