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10:18 (мск), источник: Деловое сообщество

Фонтан с кипятком забил на СЖМ в Ростове

Накануне вечером, 30 июля, около 18 часов на проспекте Космонавтов в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону произошла коммунальная авария.

Из-за прорыва теплотрассы площадка возле нескольких люков быстро заполнилась горячей водой, из-под земли бил коммунальный фонтан.

Как посетовали в социальных сетях жители, у них дома в течение нескольких дней горячую воду из кранов поймать нельзя.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Теперь я понимаю, где горячая вода», «То жалуются что горячей воды нет, теперь жалуются что она есть», — сыронизировал другой подписчик.

Выяснилось, что причиной аварии стал прорыв на магистральном трубопроводе. К настоящему моменту проблема ликвидирована. Пострадавших в результате инцидента нет.

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