Фонтан с кипятком забил на СЖМ в Ростове

Из-за прорыва теплотрассы площадка возле нескольких люков быстро заполнилась горячей водой, из-под земли бил коммунальный фонтан.

Как посетовали в социальных сетях жители, у них дома в течение нескольких дней горячую воду из кранов поймать нельзя.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-36039&id=456246172&hash=520e09a551c072d6&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Теперь я понимаю, где горячая вода», «То жалуются что горячей воды нет, теперь жалуются что она есть», — сыронизировал другой подписчик.