Жесткая авария с участием машины ритуальных услуг произошла в Приморье
Массовое ДТП произошло в Приморье в районе села Ляличи, сообщает DEITA. RU.
Массовое ДТП произошло в Приморье в районе села Ляличи, сообщает DEITA. RU.
Столкнулись цементовоз, два грузовика, автомобиль ритуальных услуг и легковой автомобиль. По предварительной информации, в жесткой аварии все участники остались живы. Из легкового автомобиля спасатели извлекли зажатого ребенка.
Очевидцы отмечают, что негабаритное авто получило очень серьезные повреждения. Корпус практически полностью искорежен. Отсутствие жертв — результат счастливой случайности. На месте работают полиция и медики.
Между тем, комментаторы видеозаписи говорят о «дурной примете» ДТП — автомобилю ритуальных услуг, так же получившему серьезный урон. Неравнодушные граждане, ставшие свидетелями аварии, незамедлительно ринулись на помощь людям.
Василий Кучин.