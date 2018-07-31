Жесткая авария с участием машины ритуальных услуг произошла в Приморье

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/n_HK1yP0xN0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Столкнулись цементовоз, два грузовика, автомобиль ритуальных услуг и легковой автомобиль. По предварительной информации, в жесткой аварии все участники остались живы. Из легкового автомобиля спасатели извлекли зажатого ребенка.

Очевидцы отмечают, что негабаритное авто получило очень серьезные повреждения. Корпус практически полностью искорежен. Отсутствие жертв — результат счастливой случайности. На месте работают полиция и медики.

Между тем, комментаторы видеозаписи говорят о «дурной примете» ДТП — автомобилю ритуальных услуг, так же получившему серьезный урон. Неравнодушные граждане, ставшие свидетелями аварии, незамедлительно ринулись на помощь людям.