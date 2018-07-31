В Челнах студент на «Шкоде» насмерть сбил девушку на переходе
(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Челнах студент на «Шкоде» насмерть сбил девушку на пешеходном переходе, сообщили «Челнинские известия».
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(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Челнах студент на «Шкоде» насмерть сбил девушку на пешеходном переходе, сообщили «Челнинские известия».
Авария случилась в понедельник вечером в 58-м комплексе напротив дома № 41а по Сююмбике.
По данным издания, жительница 47-го комплекса переходила дорогу на красный свет и попала под колеса иномарки, которой управлял
От полученных травм девушка скончалась еще до появления врачей.