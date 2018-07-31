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10:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах студент на «Шкоде» насмерть сбил девушку на переходе

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Челнах студент на «Шкоде» насмерть сбил девушку на пешеходном переходе, сообщили «Челнинские известия».

Авария случилась в понедельник вечером в 58-м комплексе напротив дома № 41а по Сююмбике.

По данным издания, жительница 47-го комплекса переходила дорогу на красный свет и попала под колеса иномарки, которой управлял студент-второкурсник местного вуза.

От полученных травм девушка скончалась еще до появления врачей.

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