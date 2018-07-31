В Челнах студент на «Шкоде» насмерть сбил девушку на переходе

Авария случилась в понедельник вечером в 58-м комплексе напротив дома № 41а по Сююмбике.

По данным издания, жительница 47-го комплекса переходила дорогу на красный свет и попала под колеса иномарки, которой управлял студент-второкурсник местного вуза.