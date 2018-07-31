Автопожары в Крыму: ночью сгорели машина и прицеп
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Автомобиль и прицеп сгорели минувшей ночью в Крыму, жертв и пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым рассказали в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Автомобиль и прицеп сгорели минувшей ночью в Крыму, жертв и пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым рассказали в
Возгорание автомобильного прицепа произошло в ночь на вторник на улице Глинки в Симферополе. Площадь пожара составила 10 кв м, владелец имущества устанавливается.
Еще один пожар произошел ночью в Красногвардейском районе полуострова — в селе Знаменка загорелся автомобиль ГАЗ-2102. Огнем уничтожен моторный отсек и салон автомобиля на площади 5 кв м. Причины возгорания устанавливают эксперты.