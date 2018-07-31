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09:43 (мск), источник: РИА Крым

Автопожары в Крыму: ночью сгорели машина и прицеп

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Автомобиль и прицеп сгорели минувшей ночью в Крыму, жертв и пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Возгорание автомобильного прицепа произошло в ночь на вторник на улице Глинки в Симферополе. Площадь пожара составила 10 кв м, владелец имущества устанавливается.

Еще один пожар произошел ночью в Красногвардейском районе полуострова — в селе Знаменка загорелся автомобиль ГАЗ-2102. Огнем уничтожен моторный отсек и салон автомобиля на площади 5 кв м. Причины возгорания устанавливают эксперты.

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