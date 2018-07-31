Пожилая иркутянка отдала мошенницам 90 тысяч рублей за снятие порчи
А когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.
А когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.
Две женщины выманивали деньги у пенсионеров в Иркутске, обещая снять с них порчу. Одна из пострадавших пенсионерок обратилась в полицию, рассказав, что на улице к ней подошли неизвестные женщины, одна из которых сказала, что она целительница и видит, что на пенсионерку, ее детей и внуков наложили порчу. Она предложила пожилой женщине провести обряд очищения за денежное вознаграждение. Пенсионерка согласилась и отдала незнакомке более 90 тысяч рублей.
Сейчас псевдоцелительниц задержала полиция, ими оказались две уроженки Красноярского края 35 и 37 лет. Правоохранители собрали достаточную базу доказательств, чтобы возбудить против женщин уголовное дело. Предполагается, что от их преступлений могли пострадать пенсионеры не только в Иркутске, но и в Кемерово, Абакане и Красноярске.
Полиция призывает тех, кто пострадал от действий мошенниц, сообщить об этом по телефону: