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10:13 (мск), источник: АиФ Иркутск

Пожилая иркутянка отдала мошенницам 90 тысяч рублей за снятие порчи

А когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Две женщины выманивали деньги у пенсионеров в Иркутске, обещая снять с них порчу. Одна из пострадавших пенсионерок обратилась в полицию, рассказав, что на улице к ней подошли неизвестные женщины, одна из которых сказала, что она целительница и видит, что на пенсионерку, ее детей и внуков наложили порчу. Она предложила пожилой женщине провести обряд очищения за денежное вознаграждение. Пенсионерка согласилась и отдала незнакомке более 90 тысяч рублей.

Сейчас псевдоцелительниц задержала полиция, ими оказались две уроженки Красноярского края 35 и 37 лет. Правоохранители собрали достаточную базу доказательств, чтобы возбудить против женщин уголовное дело. Предполагается, что от их преступлений могли пострадать пенсионеры не только в Иркутске, но и в Кемерово, Абакане и Красноярске.

Полиция призывает тех, кто пострадал от действий мошенниц, сообщить об этом по телефону: 8 (3952) 32−00−02.

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