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10:26 (мск), источник: Городской репортер

Жителя Новочеркасска подозревают в покушении на убийство сына

В Новочеркасске мужчину подозревают в покушении на убийство сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, 29 июля примерно в 23:00 в одном из частных домов по Белорусской улице Новочеркасска 60-летний мужчина произвел несколько выстрелов в своего 31-летнего сына, причинив ему множественные огнестрельные раны лица, шеи и полости рта, открытый перелом нижней челюсти.

«Однако довести свой умысел до конца не сумел, поскольку израсходовал все патроны в револьвере, а потерпевший скрылся от него в соседней комнате», — рассказали в следкоме.

Пострадавшему быстро оказали медицинскую помощь, он госпитализирован. Все обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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