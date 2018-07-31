Жителя Новочеркасска подозревают в покушении на убийство сына

По данным следствия, 29 июля примерно в 23:00 в одном из частных домов по Белорусской улице Новочеркасска 60-летний мужчина произвел несколько выстрелов в своего 31-летнего сына, причинив ему множественные огнестрельные раны лица, шеи и полости рта, открытый перелом нижней челюсти.

«Однако довести свой умысел до конца не сумел, поскольку израсходовал все патроны в револьвере, а потерпевший скрылся от него в соседней комнате», — рассказали в следкоме.