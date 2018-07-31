Жителя Новочеркасска подозревают в покушении на убийство сына
В Новочеркасске мужчину подозревают в покушении на убийство сына. Об этом сообщает
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В Новочеркасске мужчину подозревают в покушении на убийство сына. Об этом сообщает
По данным следствия, 29 июля примерно в 23:00 в одном из частных домов по Белорусской улице Новочеркасска 60-летний мужчина произвел несколько выстрелов в своего 31-летнего сына, причинив ему множественные огнестрельные раны лица, шеи и полости рта, открытый перелом нижней челюсти.
«Однако довести свой умысел до конца не сумел, поскольку израсходовал все патроны в револьвере, а потерпевший скрылся от него в соседней комнате», — рассказали в следкоме.
Пострадавшему быстро оказали медицинскую помощь, он госпитализирован. Все обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.