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10:02 (мск), источник: Piter.tv

В Петербурге раскрыли крупную сеть мошенников, торговавших БАДами

Мошенники не брезговали обирать пенсионеров до нитки.

Правоохранительные органы Петербурга раскрыли преступную схему, по которой мошенники обманывали пенсионеров. Злоумышленники реализовывали наивным старикам БАДы вместо дорогостоящих лекарств. Офис нарушителей закона обнаружен в Московском районе города. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По сведениям полиции, чаще всего преступники сначала звонили своим жертвам, чтобы предложить чудодейственные «медикаменты». Они представлялись сотрудниками крупного центра по охране здоровья и сообщали пожилым людям о том, что те серьезно больны, а поэтому им необходим срочный курс лечения. Затем на квартиру приезжал курьер с товаром и обменивал деньги на БАДы. В некоторых случаях «пациентам» прописывали повторный курс, если мошенники понимали, что у жертвы еще остались сбережения. В ходе обысков офиса организации представители закона обнаружили большое количество мобильных устройств и наличные в размере миллиона рублей.

В отношении девятерых участников движения возбуждено уголовное дело. Личности разбойников установлены. Пять аферистов находятся под стражей. Остальные — под домашним арестом.

В Петербурге раскрыли крупную сеть мошенников, торговавших БАДами
Во время загрузки произошла ошибка.
10:03 (мск)© Piter.tv
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