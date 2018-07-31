В Петербурге раскрыли крупную сеть мошенников, торговавших БАДами

По сведениям полиции, чаще всего преступники сначала звонили своим жертвам, чтобы предложить чудодейственные «медикаменты». Они представлялись сотрудниками крупного центра по охране здоровья и сообщали пожилым людям о том, что те серьезно больны, а поэтому им необходим срочный курс лечения. Затем на квартиру приезжал курьер с товаром и обменивал деньги на БАДы. В некоторых случаях «пациентам» прописывали повторный курс, если мошенники понимали, что у жертвы еще остались сбережения. В ходе обысков офиса организации представители закона обнаружили большое количество мобильных устройств и наличные в размере миллиона рублей.