Под Калининградом пожарные эвакуировали трёх человек из горящего дома
Под Калининградом на улице Лесной в посёлке Полевое в понедельник утром загорелся жилой дом, сообщает
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Под Калининградом на улице Лесной в посёлке Полевое в понедельник утром загорелся жилой дом, сообщает
В одноэтажном с мансардой жилом доме на две семьи довоенной постройки горела кровля на площади 50 квадратных метров.
Эвакуировано 3 человека. Пострадавших нет.
Пожар тушили 18 человек и 4 единицы техники.