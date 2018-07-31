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10:09 (мск), источник: Новый Калининград

Под Калининградом пожарные эвакуировали трёх человек из горящего дома

Под Калининградом на улице Лесной в посёлке Полевое в понедельник утром загорелся жилой дом, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС во вторник.

В одноэтажном с мансардой жилом доме на две семьи довоенной постройки горела кровля на площади 50 квадратных метров.

Эвакуировано 3 человека. Пострадавших нет.

Пожар тушили 18 человек и 4 единицы техники.

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