В Краснодаре иномарка сбила 15-летнего подростка на велосипеде
ДТП произошло 30 июля в 18:20 на улице Югорской.
ДТП произошло 30 июля в 18:20 на улице Югорской.
По предварительным данным, мальчик на велосипеде при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Geely. Водитель не успел затормозить и сбил велосипедиста.
У подростка не было средств защиты, на одежде отсутствовали световозвращающие элементы. Пострадавшего доставили в больницу и после осмотра назначили амбулаторное лечение, сообщили
Обстоятельства происшествия устанавливаются.