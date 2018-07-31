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11:56 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре иномарка сбила 15-летнего подростка на велосипеде

ДТП произошло 30 июля в 18:20 на улице Югорской.

Источник: Кубань 24

По предварительным данным, мальчик на велосипеде при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Geely. Водитель не успел затормозить и сбил велосипедиста.

У подростка не было средств защиты, на одежде отсутствовали световозвращающие элементы. Пострадавшего доставили в больницу и после осмотра назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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