В Волгограде полиция рассказала подробности ДТП с пассажирским поездом

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 14:50. 47-летняя женщина на Ford Focus, ехала от трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский в сторону поселка Карповка. По пути у женщины был железнодорожный переезд, въезд на который запрещал горящий красный светофор. Однако дама проигнорировала запрет, въехала на рельсы, а в следующую минуту иномарка сломалась и заглохла. Убрать ее с путей женщина не смогла.