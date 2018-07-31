В Волгограде полиция рассказала подробности ДТП с пассажирским поездом
В Волгограде полиция обнародовала подробности столкновения легковушки с пассажирским поездом
В Волгограде полиция обнародовала подробности столкновения легковушки с пассажирским поездом
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Машинист пассажирского локомотива ТЭП-70 заметил препятствие и попытался остановить состав, но расстояние до автомобиля оказалось слишком небольшим. От удара иномарку отбросило с путей в кювет. В результате аварии владелица иномарки с различными травмами оказалась в больнице.