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11:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде полиция рассказала подробности ДТП с пассажирским поездом

В Волгограде полиция обнародовала подробности столкновения легковушки с пассажирским поездом Анапа-Ульяновск, произошедшего днем понедельника, 30 июля, в Городищенском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 14:50. 47-летняя женщина на Ford Focus, ехала от трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский в сторону поселка Карповка. По пути у женщины был железнодорожный переезд, въезд на который запрещал горящий красный светофор. Однако дама проигнорировала запрет, въехала на рельсы, а в следующую минуту иномарка сломалась и заглохла. Убрать ее с путей женщина не смогла.

Машинист пассажирского локомотива ТЭП-70 заметил препятствие и попытался остановить состав, но расстояние до автомобиля оказалось слишком небольшим. От удара иномарку отбросило с путей в кювет. В результате аварии владелица иномарки с различными травмами оказалась в больнице.

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