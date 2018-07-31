Начальница ПФР по Магнитогорску задержана по двум уголовным статьям

Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, уголовные дела по факту преступлений, совершенных сотрудниками магнитогорского отделения пенсионного фонда России, возбуждены 19 и 30 июля.

«Оперативные мероприятия проводили наши сотрудники, материалы были переданы в Следственный комитет, — рассказали в пресс-службе УФСБ. — Теперь работают сотрудники СУ СКР». В следственном управлении СК РФ воздерживаются от комментариев.