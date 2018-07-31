Начальница ПФР по Магнитогорску задержана по двум уголовным статьям
ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля, ФедералПресс. Два уголовных дела возбуждены по оперативным разработкам УФСБ по Челябинской области.
ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля, ФедералПресс. Два уголовных дела возбуждены по оперативным разработкам УФСБ по Челябинской области.
Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в
«Оперативные мероприятия проводили наши сотрудники, материалы были переданы в Следственный комитет, — рассказали в
Однако, по данным источника «ФедералПресс» в правоохранительных органах, 19 июля уголовное дело было возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями, а накануне — по статье «Взятка» в отношении начальницы Магнитогорского ПФР Любови Штейн. По неофициальным данным, она в настоящее время задержана, следственные действия продолжаются.