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14:27 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Начальница ПФР по Магнитогорску задержана по двум уголовным статьям

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля, ФедералПресс. Два уголовных дела возбуждены по оперативным разработкам УФСБ по Челябинской области.

Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, уголовные дела по факту преступлений, совершенных сотрудниками магнитогорского отделения пенсионного фонда России, возбуждены 19 и 30 июля.

«Оперативные мероприятия проводили наши сотрудники, материалы были переданы в Следственный комитет, — рассказали в пресс-службе УФСБ. — Теперь работают сотрудники СУ СКР». В следственном управлении СК РФ воздерживаются от комментариев.

Однако, по данным источника «ФедералПресс» в правоохранительных органах, 19 июля уголовное дело было возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями, а накануне — по статье «Взятка» в отношении начальницы Магнитогорского ПФР Любови Штейн. По неофициальным данным, она в настоящее время задержана, следственные действия продолжаются.

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