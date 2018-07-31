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11:37 (мск), источник: Калининград.Ru

Ночью пьяный мужчина «заминировал» три моста в Калининграде

В ночь на вторник, 31 июля, в областном центре оцепили три моста из-за сообщения о готовящихся терактах. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал источник в правоохранительных органах.

Источник: Калининград.Ru

Звонок от неизвестного поступил в экстренные службы около 2:40. Мужчина сообщил, что заминированы двухъярусный мост и один из эстакадных. Он также добавил, что оба объекта взорвутся в 8:00.

После этого полицейские выехали к сооружениям. С обеих сторон эстакадного моста на Ленинском проспекте, Второй эстакады и двухъярусного моста выставили оцепление. Правоохранители проверили объекты, но не обнаружили взрывоопасных предметов. Информация о минировании оказалась ложной.

Личность злоумышленника установили спустя около часа после звонка. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.

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