Ночью пьяный мужчина «заминировал» три моста в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

Звонок от неизвестного поступил в экстренные службы около 2:40. Мужчина сообщил, что заминированы двухъярусный мост и один из эстакадных. Он также добавил, что оба объекта взорвутся в 8:00.

После этого полицейские выехали к сооружениям. С обеих сторон эстакадного моста на Ленинском проспекте, Второй эстакады и двухъярусного моста выставили оцепление. Правоохранители проверили объекты, но не обнаружили взрывоопасных предметов. Информация о минировании оказалась ложной.