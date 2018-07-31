В жилинспекцию Волгограда поступило почти 70 жалоб на протекшие крыши
Почти 70 жалоб на течи в крышах после июльских дождей поступило от волгоградцев в жилищную инспекцию. Специалисты провели рейды по заявлениям горожан.
Почти 70 жалоб на течи в крышах после июльских дождей поступило от волгоградцев в жилищную инспекцию. Специалисты провели рейды по заявлениям горожан.
По данным
Помимо течи в крышах сотрудниками инспекции были выявлены нарушения и в системе ливневой канализации, которая не очищалась от мусора. На устранение этих неисправностей УК отводится до пяти дней.
В