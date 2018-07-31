В жилинспекцию Волгограда поступило почти 70 жалоб на протекшие крыши

По данным пресс-службы городской администрации, проверки прошли в домах по улицам Рихарда Зорге, 49, Тряскина, 15 и Ангарской, 116, Шурухина, 26. Одной из основных причин протекания кровель является отсутствие герметизации покрытия. Устранять эти недостатки обязаны управляющие организации в течение суток.

Помимо течи в крышах сотрудниками инспекции были выявлены нарушения и в системе ливневой канализации, которая не очищалась от мусора. На устранение этих неисправностей УК отводится до пяти дней.