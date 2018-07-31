Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В греческих пожарах обвинили Россию - СМИ
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Светлана Иванова рассекретила пол второго ребенка
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Решена судьба «Дома-2» - СМИ
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
В возрасте 55 лет умерла актриса Наталья Кузнецова
В ЕС раскритиковали решение Молдавии
Волочкова надела откровенное платье в суд - СМИ
86-летний Беляев скончался в Москве
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
11:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

В жилинспекцию Волгограда поступило почти 70 жалоб на протекшие крыши

Почти 70 жалоб на течи в крышах после июльских дождей поступило от волгоградцев в жилищную инспекцию. Специалисты провели рейды по заявлениям горожан.

По данным пресс-службы городской администрации, проверки прошли в домах по улицам Рихарда Зорге, 49, Тряскина, 15 и Ангарской, 116, Шурухина, 26. Одной из основных причин протекания кровель является отсутствие герметизации покрытия. Устранять эти недостатки обязаны управляющие организации в течение суток.

Помимо течи в крышах сотрудниками инспекции были выявлены нарушения и в системе ливневой канализации, которая не очищалась от мусора. На устранение этих неисправностей УК отводится до пяти дней.

В пресс-службе отметили, те управляющие организации, которые не приступили к ремонту в установленные законом сроком, получили предписания. За их невыполнение УК грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Все новости региона
Заработал на бабушкиных пирогах. Путешественник о том, как выживал за границей
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года
Интернет-компании не смогли исполнить «закон Яровой»
«Шенген» за четыре дня: новые правила получения виз разных стран
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь