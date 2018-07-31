В Калининграде застройщик оштрафован на 20 млн рублей за взятку приставу

Исполнительный директор компании передал приставу-исполнителю в качестве незаконного вознаграждения инвестиционный договор на имя третьего лица, действующего в рамках оперативного эксперимента, наделяющий правом собственности на квартиру в доме в Калининграде. В обмен пристав должен был отменить запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества компании, а также снять запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении компании.