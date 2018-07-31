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11:53 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде застройщик оштрафован на 20 млн рублей за взятку приставу

В Калининграде мировой суд оштрафовал компанию-застройщика ООО «Октан-Сервис» на 20 млн рублей за взятку судебному приставу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Источник: Новый Калининград

Исполнительный директор компании передал приставу-исполнителю в качестве незаконного вознаграждения инвестиционный договор на имя третьего лица, действующего в рамках оперативного эксперимента, наделяющий правом собственности на квартиру в доме в Калининграде. В обмен пристав должен был отменить запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества компании, а также снять запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении компании.

Заместитель прокурора области вынес постановлении о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — незаконное предоставление от имени и в интересах юридического лица должностному лицу имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия, связанного с занимаемым им служебным положением, совершенное в крупном размере.

В компании «Октан-Сервис» не смогли оперативно предоставить комментарий.

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