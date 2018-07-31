В Калининграде застройщик оштрафован на 20 млн рублей за взятку приставу
В Калининграде мировой суд оштрафовал
В Калининграде мировой суд оштрафовал
Исполнительный директор компании передал
Заместитель прокурора области вынес постановлении о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — незаконное предоставление от имени и в интересах юридического лица должностному лицу имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия, связанного с занимаемым им служебным положением, совершенное в крупном размере.
В компании «Октан-Сервис» не смогли оперативно предоставить комментарий.