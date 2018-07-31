В Башкирии пассажирский автобус врезался в дерево

Вчера, 30 июля, в Бирске на пересечении улиц Интернациональной и Мира произошла серьезная авария с участием пассажирского автобуса. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, у общественного транспорта отказали тормоза, водитель потерял управление, тогда автобус въехал в дерево.

Водитель ударился головой и был госпитализирован в больницу. Пассажиры, к счастью, не пострадали. Пешеходов на данный момент на тротуаре также не было. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Проводится проверка.