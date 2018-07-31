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11:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о незаконном обналичивании более 1 млрд рублей завели на Дону

Уголовное дело по факту незаконного обналичивания более 1 млрд рублей возбуждено в Ростове-на-Дону.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, дело по ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей и ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) завели в отношении четырех человек.

По версии следствия, в течение двух лет подозреваемые осуществляли в Ростове-на-Дону финансовые операции без необходимой лицензии.

Сообщники использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились средства клиентов для последующего обналичивания.

По данным правоохранителей, доход от незаконного бизнеса превысил 20 млн рублей. В настоящее время трое подозреваемых находятся под домашним арестом, один заключен под стражу.

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