Дело о незаконном обналичивании более 1 млрд рублей завели на Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, дело по ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей и ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) завели в отношении четырех человек.

По версии следствия, в течение двух лет подозреваемые осуществляли в Ростове-на-Дону финансовые операции без необходимой лицензии.

Сообщники использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились средства клиентов для последующего обналичивания.