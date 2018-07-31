Дело о незаконном обналичивании более 1 млрд рублей завели на Дону
Уголовное дело по факту незаконного обналичивания более 1 млрд рублей возбуждено в
Уголовное дело по факту незаконного обналичивания более 1 млрд рублей возбуждено в
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, дело по ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей и ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) завели в отношении четырех человек.
По версии следствия, в течение двух лет подозреваемые осуществляли в
Сообщники использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились средства клиентов для последующего обналичивания.
По данным правоохранителей, доход от незаконного бизнеса превысил 20 млн рублей. В настоящее время трое подозреваемых находятся под домашним арестом, один заключен под стражу.