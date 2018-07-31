Автомобили в Петербурге атаковали два старых дома

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На набережной Фонтанки в районе пересечения с переулком Джамбула на тротуар выскочил «Фольксваген Пассат», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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«Пассат» припаркованный был, влетела ему в зад машина какой-то охраны, — пишет пользователь Артём.

А на перекрёстке улицы Степана Разина и Рижского проспекта, по словам очевидцев, в дом въехала «Мазда СХ-5″, “помог” ей в этом “Опель”. “Мазда” ехала по Рижскому прямо, “Опель” поворачивал на Степана Разина», — сообщает участник группы Антон.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-68471405&id=456245330&hash=3547d297532a0250&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мазда» влетела в стену дома у меня за спиной в трёх метрах. Очень страшно, — делится Ирина. — Тут даже не в минутах дело, а доли секунд.

По предварительной информации, аварии обошлись без серьёзных травм. Их точные обстоятельства выясняются.