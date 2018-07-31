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11:24 (мск), источник: Фонтанка

Автомобили в Петербурге атаковали два старых дома

Дважды за утро 31 июля в историческом центре Санкт-Петербурга легковые автомобили таранили здания.

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7
фотографий
7
фотографий

На набережной Фонтанки в районе пересечения с переулком Джамбула на тротуар выскочил «Фольксваген Пассат», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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«Пассат» припаркованный был, влетела ему в зад машина какой-то охраны, — пишет пользователь Артём.

А на перекрёстке улицы Степана Разина и Рижского проспекта, по словам очевидцев, в дом въехала «Мазда СХ-5″, “помог” ей в этом “Опель”. “Мазда” ехала по Рижскому прямо, “Опель” поворачивал на Степана Разина», — сообщает участник группы Антон.

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«Мазда» влетела в стену дома у меня за спиной в трёх метрах. Очень страшно, — делится Ирина. — Тут даже не в минутах дело, а доли секунд.

По предварительной информации, аварии обошлись без серьёзных травм. Их точные обстоятельства выясняются.

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