Футбольные фанаты из Москвы арестованы в Нижнем Новгороде за нацистскую символику и драку во время матча за Суперкубок

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В частности, двоих жителей Москвы арестовали на 10 суток. Одно из них за то, что демонстрировал на предплечьях татуировки, сходные до степени смешения с нацистской символикой, то есть «пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику и символику».

Еще одному москвича арестовали на 10 суток за демонстрацию нацистской символики на одежде. Помимо ареста суд постановил конфисковать у этого фаната футболку с запрещенным рисунком.

Третий житель Москвы арестован на 10 суток за участие в массовой драке, то есть «осуществлял действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также безопасности, жизни и здоровью иных лиц». Суд также запретил ему в течение года посещать места проведения официальных спортивных соревнований. За аналогичное правонарушение к административной ответственности привлечен житель Воронежа.

В пресс-службе сообщили также, что еще двоих жителей Москвы оштрафовали на 3 тыс. рублей каждого за посещение матча за Суперкубок в нетрезвом состоянии. Суд им тоже запретил посещать в течение полугода места проведения официальных спортивных соревнований.

Жителя Павлова Нижегородской области оштрафовали на 3 тыс. рублей за то, что он во время матча выражался грубой нецензурной бранью.

Ранее ГУ МЧС по Нижегородской области сообщало, что значительных нарушений правопорядка во время матча за Суперкубок по футболу в Нижнем Новгороде не произошло.