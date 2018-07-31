Футбольные фанаты из Москвы арестованы в Нижнем Новгороде за нацистскую символику и драку во время матча за Суперкубок
Как сообщает объединенная
Как сообщает объединенная
В частности, двоих жителей Москвы арестовали на 10 суток. Одно из них за то, что демонстрировал на предплечьях татуировки, сходные до степени смешения с нацистской символикой, то есть «пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику и символику».
Еще одному москвича арестовали на 10 суток за демонстрацию нацистской символики на одежде. Помимо ареста суд постановил конфисковать у этого фаната футболку с запрещенным рисунком.
Третий житель Москвы арестован на 10 суток за участие в массовой драке, то есть «осуществлял действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также безопасности, жизни и здоровью иных лиц». Суд также запретил ему в течение года посещать места проведения официальных спортивных соревнований. За аналогичное правонарушение к административной ответственности привлечен житель Воронежа.
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Жителя Павлова Нижегородской области оштрафовали на 3 тыс. рублей за то, что он во время матча выражался грубой нецензурной бранью.
Ранее ГУ МЧС по Нижегородской области сообщало, что значительных нарушений правопорядка во время матча за Суперкубок по футболу в Нижнем Новгороде не произошло.
При этом МВД РФ предупреждало, что ряд болельщиков обеих команд планируют совершение противоправных действий, как на стадионе, так и в общественных местах города во время этого матча. .